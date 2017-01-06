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Mail.Ru закриває свої представництва в Україні

Українські підрозділи начебто не приносили суттєвого вкладу у прибуток компанії
Російська компанія Mail.Ru, яка підпала під санкції указу Президента України Петра Порошенка, закриває свої підрозділи в Україні.
Mail.Ru закриває свої представництва в Україні Фото: profi-forex.org

"Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас", - заявив генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв, інформує "Комерсант".

Окрім того, він підкреслив, що українським працівникам компанії вже запропонували роботу в російських офісах.

"Це вдарить насамперед по українських користувачах, які позбудуться своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями", - зазначив Добродєєв.

Також, за його словами, українські підрозділи не приносили суттєвого вкладу у прибуток компанії, тому закриття українських офісів не вдарить по кишені Mail.Ru.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

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01 06 2017 11:16
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