Екс-глава УАПЦ Макарій відмовився від звання "почесний громадянин Львова" через Філарета
Митрополит Філарет "не бажає прийняти визнаний Вселенською Патріархією митрополичий устрій Православної Церкви України", заявили в прес-службі Львівської єпархії УАПЦ.
"Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі. Митрополит Макарій, визнаючи рішення Матері-Церкви відмовляється від пропозиції мера Львова п. Андрія Садового щодо отримання звання почесного громадянина Львова разом із Митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської Патріярхії", - йдеться у повідомленні.
Водночас Садовий написав у Facebook, що його ініціатива залишається в силі.
"Сьогодні отримав таку заяву владики Макарія. Дуже прикро, що такі речі відбуваються серед вищого духовенства. Моя ініціатива все ж залишається в силі", - зазначив очільник Львова.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".
Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?