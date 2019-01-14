Екс-глава УАПЦ Макарій відмовився від звання "почесний громадянин Львова" через Філарета

Зазначається, що саме через це Макарій і Філарет не були присутні в Стамбулі на церемонії вручення томоса

Очільник колишньої Української автокефальної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій заявив, що не прийме звання "почесний громадянин Львова" разом із главою колишньої УПЦ Київського патріархату Філаретом через "непокору" останнього Вселенському патріархату.

Митрополит Філарет "не бажає прийняти визнаний Вселенською Патріархією митрополичий устрій Православної Церкви України", заявили в прес-службі Львівської єпархії УАПЦ.

"Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі. Митрополит Макарій, визнаючи рішення Матері-Церкви відмовляється від пропозиції мера Львова п. Андрія Садового щодо отримання звання почесного громадянина Львова разом із Митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської Патріярхії", - йдеться у повідомленні.

Водночас Садовий написав у Facebook, що його ініціатива залишається в силі.

"Сьогодні отримав таку заяву владики Макарія. Дуже прикро, що такі речі відбуваються серед вищого духовенства. Моя ініціатива все ж залишається в силі", - зазначив очільник Львова.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".

Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.