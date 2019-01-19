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"Make America think again": у Нью-Йорку проходить "Жіночий марш"

"Давайте поборемось з патріархією"
У суботу, 19 січня, у Нью-Йорку проходить "Жіночий марш" - один з найбільших протестних рухів, який виник у США за час президентства Дональда Трампа.
"Make America think again": у Нью-Йорку проходить "Жіночий марш" Фото: Громадське

Акція у США проходить уже в третє, у суботу марш також відбувається у Вашингтоні, повідомляє "Громадське".

Участь у марші беруть близько 10 тисяч учасників, на демонстрації присутні не лише жінки, а й чоловіки та багато дітей.

Учасники акції виступають за повагу до прав жінок, проти патріархії, авторитаризму та "речей, які уособлює Дональд Трамп".

Вперше подібний марш пройшов після інаугурації Дональда Трампа у 2017 році.


Фото:Hromadske

Хода триває у центрі Нью-Йорка, біля Центрального парку, учасники йдуть у напрямку однієї із веж, яка належить Трампу.

Одне з найпопулярніших гасел цьогоріч на марші "Make America think again" - "Давайте зробимо Америку розумною". Учасники використовують його на противагу популярному передвиборному гаслу Трампа "Make America great again".

На демонстрації можна помітити багато плакатів з гаслами, які засуджують домагання до жінок, а також проблеми розділення сімей і расизму та інші питання: зокрема, "Shut the patriarchy" - "Давайте поборемось з патріархією".

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

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19 01 2019 22:50
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