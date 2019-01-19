"Make America think again": у Нью-Йорку проходить "Жіночий марш"
Акція у США проходить уже в третє, у суботу марш також відбувається у Вашингтоні, повідомляє "Громадське".
Участь у марші беруть близько 10 тисяч учасників, на демонстрації присутні не лише жінки, а й чоловіки та багато дітей.
Учасники акції виступають за повагу до прав жінок, проти патріархії, авторитаризму та "речей, які уособлює Дональд Трамп".
Вперше подібний марш пройшов після інаугурації Дональда Трампа у 2017 році.
Фото:Hromadske
Хода триває у центрі Нью-Йорка, біля Центрального парку, учасники йдуть у напрямку однієї із веж, яка належить Трампу.
Одне з найпопулярніших гасел цьогоріч на марші "Make America think again" - "Давайте зробимо Америку розумною". Учасники використовують його на противагу популярному передвиборному гаслу Трампа "Make America great again".
На демонстрації можна помітити багато плакатів з гаслами, які засуджують домагання до жінок, а також проблеми розділення сімей і расизму та інші питання: зокрема, "Shut the patriarchy" - "Давайте поборемось з патріархією".
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
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