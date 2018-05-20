НОВИНИПрем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Македонія домовилася із Грецією про свою нову назву
Назва "Республіка Ілінденська Македонія" була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії
Фото: АР
Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 19 травня назвав пропозицію Заєва кроком, який "як ніколи раніше" наближує сторони до вирішення суперечки.
Ілинден – громада в Македонії, відома протестами 1903 року проти турецьких окупантів і 1944 року – проти нацистів.
Нагадаємо, суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією. Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.
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