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Македонія домовилася із Грецією про свою нову назву

Назва "Республіка Ілінденська Македонія" була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії
Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.
Македонія домовилася із Грецією про свою нову назву Фото: АР

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 19 травня назвав пропозицію Заєва кроком, який "як ніколи раніше" наближує сторони до вирішення суперечки.

Ілинден – громада в Македонії, відома протестами 1903 року проти турецьких окупантів і 1944 року – проти нацистів.

Нагадаємо, суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією. Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.

 

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20 05 2018 14:28
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