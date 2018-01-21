Македонія хоче обрати нову назву для країни на референдумі

Остаточне рішення щодо суперечки з Грецією і нової назви для своєї держави Македонія прийме на загальнонаціональному референдумі

Македонія має намір провести референдум, щоб обрати нову назву для країни.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ви бачите, що йде прозорий процес, ми хочемо рішення на основі національного консенсусу, і щоб воно в кінці було підтверджено громадянами на референдумі", – наводить слова прем'єр-міністра країни Зорана Заєва сайт македонського уряду.

Остаточна домовленість очікується в поточному році.

Версії можливої нової назви для колишньої югославської республіки не оголошуються офіційно. Однак ЗМІ регіону з посиланням на обізнані джерела повідомляють, що зараз обговорюється п'ять варіантів: Республіка Нова Македонія, Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Вардарська Республіка Македонія та Республіка Македонія (Скоп'є).

Водночас десятки тисяч людей вийшли в неділю, 21 січня, на масову акцію протесту в найбільшому місті на півночі Греції – Салоніках. Учасники акції виступали проти вживання назви "Македонія" стосовно Колишньої Югославської Республіки Македонія. Поліція оцінила кількість учасників в 40 тис., організатори заявляють про 300 тис., повідомляє агенція dpa.



Фото: reuters.com

Це перший великий протест у Греції після того, як Афіни та Скоп'є раніше цього місяця домовилися поновити зусилля, спрямовані на врегулювання 25-річної суперечки. Акцію організували націоналістичні сили, а учасників звезли автобусами з багатьох регіонів країни. Натомість провідні політичні сили, мер Салонік та навіть представники церкви не радили брати в ній участь. Наступного тижня плануються ініші протести на півночі країни.

Нагадаємо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, до якої також належить місто Салоніки, і тому блокує діалог щодо вступу країни до НАТО та ЄС.

Суперечка триває з 1991 року, коли Македонія, яка має два мільйони населення, проголосила незалежність. До цього у складі Югославії вона мала назву Соціалістична Республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції.