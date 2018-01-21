Македонія хоче обрати нову назву для країни на референдумі
Про це повідомляє "РИА Новости".
"Ви бачите, що йде прозорий процес, ми хочемо рішення на основі національного консенсусу, і щоб воно в кінці було підтверджено громадянами на референдумі", – наводить слова прем'єр-міністра країни Зорана Заєва сайт македонського уряду.
Остаточна домовленість очікується в поточному році.
Версії можливої нової назви для колишньої югославської республіки не оголошуються офіційно. Однак ЗМІ регіону з посиланням на обізнані джерела повідомляють, що зараз обговорюється п'ять варіантів: Республіка Нова Македонія, Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Вардарська Республіка Македонія та Республіка Македонія (Скоп'є).
Водночас десятки тисяч людей вийшли в неділю, 21 січня, на масову акцію протесту в найбільшому місті на півночі Греції – Салоніках. Учасники акції виступали проти вживання назви "Македонія" стосовно Колишньої Югославської Республіки Македонія. Поліція оцінила кількість учасників в 40 тис., організатори заявляють про 300 тис., повідомляє агенція dpa.
Фото: reuters.com
Це перший великий протест у Греції після того, як Афіни та Скоп'є раніше цього місяця домовилися поновити зусилля, спрямовані на врегулювання 25-річної суперечки. Акцію організували націоналістичні сили, а учасників звезли автобусами з багатьох регіонів країни. Натомість провідні політичні сили, мер Салонік та навіть представники церкви не радили брати в ній участь. Наступного тижня плануються ініші протести на півночі країни.
Нагадаємо, Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, до якої також належить місто Салоніки, і тому блокує діалог щодо вступу країни до НАТО та ЄС.
Суперечка триває з 1991 року, коли Македонія, яка має два мільйони населення, проголосила незалежність. До цього у складі Югославії вона мала назву Соціалістична Республіка Македонія, що не викликало спротиву з боку Греції.
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