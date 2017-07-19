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Македонія відкинула ідею перейменування країни на КЮРМ

КЮРМ - "Колишня югославська республіка Македонія
Македонія 18 липня відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни.
Македонія відкинула ідею перейменування країни на КЮРМ Фото: independent.mk

Серед цих пропозицій – закріпити як назву абревіатуру КЮРМ (або FYROM англійською мовою), створену зі скорочення до перших букв назви "Колишня югославська республіка Македонія".

"Коли ви говорите КЮРМ, це так само пов’язане з моєю країною, як "Клінгон" із телесеріалу Star Trek", – заявив міністр закордонних справ Македонії Никола Димитров на прес-конференції з представниками Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

Від часу появи незалежної Македонії на світовій мапі Афіни заявляють, що назву "Македонія" можна використовувати лише для позначення однойменного регіону на півночі Греції. Скоп’є також не хоче відмовлятися від цієї назви.

Через це в ООН, ЄС та інших міжнародних структурах балканську країну далі іменують "Колишня югославська республіка Македонія".

Довідка: Греція вважає, що Македонія "вкрала" назву в однієї з північних грецьких провінцій, хоча Македонія мала цю назву і до здобуття незалежності. Через незгоду Греції із назвою, Македонія не може вступити до НАТО і розпочати переговори про членство в ЄС.

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19 07 2017 21:35
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