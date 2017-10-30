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Македонію відсторонили від Євробачення-2018

Національний телемовник Македонії має серйозні борги
Європейський мовний союз відсторонив Македонію від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2018".
Македонію відсторонили від Євробачення-2018 Фото: blog.commarts.wisc.edu

Через істотну заборгованість національний телемовник Македонії MRT більш не має доступу до послуг, що надаються ЄМС, в тому числі до новин Євробачення, а також втрачає право на трансляцію спортивних заходів, на юридичну, технічну та науково-дослідну експертизу і лобіювання послуг,  інформує ESCtoday.

MRT також втрачає право на участь в конкурсі "Євробачення-2018", але збереже право на участь в конкурсі "Дитяче Євробачення-2017".

Своєю заявою EBU остаточно підтвердив, що Македонія не візьме участь в "Євробаченні 2018".

Нагадаємо, щодо України можуть вжити санкції через "незабезпечення участі" в "Євробаченні-2017" конкурсантки від Росії Юлії Самойлової.

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30 10 2017 18:37
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