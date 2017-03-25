Маккейн обговорить з Тіллерсоном питання летальної зброї для України

Пріоритетом має бути надання протитанкових ракетних комплексів "Javelin" та контрбатарейних радіолокаційних станцій

Американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї.

Про це він заявив у суботу в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Одне з питань, яке я хочу обговорити з ним (Тіллерсоном – ред.), є скасування обмежень на постачання летальної оборонної зброї Україні", – сказав Маккейн.

Він наголосив, що "Путін подовжує агресію проти України, українці гинуть".

"Ми мусимо надати їм зброю, щоб захищати себе", – зазначив американський сенатор.

За його словами, пріоритетом у цьому питанні для США має бути надання протитанкових ракетних комплексів "Javelin" та контрбатарейних радіолокаційних станцій.

Маккейн також підкреслив, що українські військові значно підвищили рівень своєї боєздатності.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив сенаторів-республіканців Джона Маккейна і Ліндсі Грема в спробах розпочати Третю світову війну.

Сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.