Маккейн закликав США посилити санкції щодо Росії та надати Україні летальну зброю, - ВІДЕО

Сенатор наголосив, що Путіну вже давно настав час заплатити за напад на демократію.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав Конгрес США посилити санкції проти РФ та надати Україні летальну зброю.

Він наголосив, що Путіну вже давно настав час заплатити за напад на американську демократію, - повідомляє Chastime.

"Нам потрібно почати відповідати на акти агресії, вже вчинені Росією. Ось чому так важливо, щоб Палата представників просунула сильний законопроект щодо антиросійських санкцій, який вже затвердив Сенат у співвідношенні 98 проти двох. Путіну вже давно пора заплатити значну ціну за його напад на американську демократію", – зазначив Маккейн.

"У тому числі ми повинні надати Україні оборонна летальна зброю, в якому вона потребує і якого вона заслуговує. Ми повинні залишити відкритими двері в НАТО для тих країн, які готові робити все необхідне для приєднання до Альянсу", – додав сенатор.

Раніше iPress.ua повідомляв, що американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї.