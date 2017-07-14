Маккейн закликав США посилити санкції щодо Росії та надати Україні летальну зброю, - ВІДЕО
Він наголосив, що Путіну вже давно настав час заплатити за напад на американську демократію, - повідомляє Chastime.
"Нам потрібно почати відповідати на акти агресії, вже вчинені Росією. Ось чому так важливо, щоб Палата представників просунула сильний законопроект щодо антиросійських санкцій, який вже затвердив Сенат у співвідношенні 98 проти двох. Путіну вже давно пора заплатити значну ціну за його напад на американську демократію", – зазначив Маккейн.
"У тому числі ми повинні надати Україні оборонна летальна зброю, в якому вона потребує і якого вона заслуговує. Ми повинні залишити відкритими двері в НАТО для тих країн, які готові робити все необхідне для приєднання до Альянсу", – додав сенатор.
Раніше iPress.ua повідомляв, що американський сенатор Джон Маккейн планує обговорити з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків