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Маккейн закликав створити комітет з розслідування втручання РФ у вибори США

Розслідування мають бути вільними від політичного втручання
Республіканець Джон Маккейн виступив з ініціативою розслідування іноземного втручання у вибори в США.
Маккейн закликав створити комітет з розслідування втручання РФ у вибори США Сенатор США Джон МакКейн

Конгрес повинен створити спеціальний комітет для розслідування втручання Росії у вибори в США в 2016 році після звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Маккейна він вже давно виступає за створення такого комітету, а рішення президента Дональда Трампа звільнити Комі "тільки підтверджує необхідність та актуальність такого комітету".

Він також заявив, що розчарований рішенням Трампа і назвав Комі "чесною людиною, яка керувала ФБР в надзвичайних обставинах".

Республіканський сенатор Боб Коркер заявив, що звільнення Комі "викличе питання". За його словами, "важливо, щоб розслідування, які проводяться, були вільні від політичного втручання до їх завершення".

Він сказав, що Трамп повинен призначити шановану людину на місце Комі.

Нагадаємо, саме американський сенатор Джон Маккейн виступав за обговорення з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном скасування обмеження на постачання Україні летальної зброї.

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