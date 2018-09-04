Маккейн закликав Трампа до ракетного удару по силах Асада

За його словами, Асад і його союзники в Росії та Ірані осміліли після заяви Трампа про намір вивести американські війська з Сирії

Сенатор від штату Арізона і республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа здійснити ракетний удар по Сирії у відповідь на недавню хімічну атаку в місті Дума.

"Президент Дональд Трамп минулого тижня дав світу сигнал, що США достроково виведуть війська з Сирії. Башар Асад, його союзники в Росії та Ірані, почули це і осміліли через бездіяльность США", - написав Маккейн, передає прес-служба сенатора.

Він зазначив, що за період війни в Сирії загинули більше мільйона людей, ще 11 млн стали біженцями.

"Президент рішуче відповів, коли Асад в минулому році використовував хімічну зброю. Він повинен знову вдатися до цього і продемонструвати, що Асад заплатить за свої військові злочини", - написав Маккейн.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.