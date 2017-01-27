Маккейн закликав Трампа відмовитися від скасування санкцій проти Росії
"Заради національної безпеки Америки і наших союзників, я сподіваюся, що президент Трамп покладе край цим спекуляціям і відмовиться від такого нерозважливого курсу. Якщо він не зробить цього, я буду працювати разом з моїми колегами над тим, щоб кодифікувати санкції в закон", - написав Маккейн у Facebook.
Він нагадав про те, що за останні три роки під керівництвом Володимира Путіна Росія вторглася в Україну, анексувала Крим, а також здійснила військове втручання в Сирію.
"І кричуща демонстрація зневаги та неповаги до нашої нації - втручання Росії у наші президентські вибори - з кібератаками і дезінформацією кампанії, покликаної послабити Америку і дискредитувати західні цінності", - додав сенатор.
"У кожного з наших останніх трьох президентів були великі надії на побудову партнерських стосунків з російським урядом. Але кожна спроба виявилася невдалою. Не через відсутність доброї волі і зусиль з боку США, а тому, що Путін хоче бути нашим ворогом. Він потребує нас у ролі свого ворога. Він ніколи не буде нашим партнером, зокрема в боротьбі з ІДІЛ. Він вважає, що зміцнення Росії означає ослаблення Америки", - пише Маккейн.
На його думку, саме про це повинен пам'ятати Трамп, коли веде діалог з президентом РФ.
Нагадаємо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.
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