Маккейн закликав Трампа відмовитися від скасування санкцій проти Росії

Сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.

"Заради національної безпеки Америки і наших союзників, я сподіваюся, що президент Трамп покладе край цим спекуляціям і відмовиться від такого нерозважливого курсу. Якщо він не зробить цього, я буду працювати разом з моїми колегами над тим, щоб кодифікувати санкції в закон", - написав Маккейн у Facebook.

Він нагадав про те, що за останні три роки під керівництвом Володимира Путіна Росія вторглася в Україну, анексувала Крим, а також здійснила військове втручання в Сирію.

"І кричуща демонстрація зневаги та неповаги до нашої нації - втручання Росії у наші президентські вибори - з кібератаками і дезінформацією кампанії, покликаної послабити Америку і дискредитувати західні цінності", - додав сенатор.

"У кожного з наших останніх трьох президентів були великі надії на побудову партнерських стосунків з російським урядом. Але кожна спроба виявилася невдалою. Не через відсутність доброї волі і зусиль з боку США, а тому, що Путін хоче бути нашим ворогом. Він потребує нас у ролі свого ворога. Він ніколи не буде нашим партнером, зокрема в боротьбі з ІДІЛ. Він вважає, що зміцнення Росії означає ослаблення Америки", - пише Маккейн.

На його думку, саме про це повинен пам'ятати Трамп, коли веде діалог з президентом РФ.

Нагадаємо, що радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.