Макрон анонсував всесвітній пакт про захист навколишнього середовища
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Громадське" з посиланням на BFMTV.
"Цей документ має стати міжнародним договором, навіть якщо його ратифікація відбуватиметься повільно і складно", – зазначив Макрон.
Лідер Франції також наголосив, що цей пакт стане "наступним кроком" після укладення Паризької кліматичної угоди.
Зазначається, що документ передбачатиме фінансову відповідальність за шкоду екології.
Нагадаємо, 1 червня 2017-го року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з підписаної попередньою адміністрацією Паризької кліматичної угоди.
Арнольд Шварценеггер опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, на якому він і Макрон обіцяють "знову зробити планету великою".
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