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Макрон анонсував всесвітній пакт про захист навколишнього середовища

Документ передбачатиме фінансову відповідальність за шкоду екології
Проект всесвітнього пакту про захисту навколишнього середовища представлять у вересні 2017 року в ООН.
Макрон анонсував всесвітній пакт про захист навколишнього середовища Фото: afp.com

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Громадське" з посиланням на BFMTV.

"Цей документ має стати міжнародним договором, навіть якщо його ратифікація відбуватиметься повільно і складно", – зазначив Макрон.

Лідер Франції також наголосив, що цей пакт стане "наступним кроком" після укладення Паризької кліматичної угоди.

Зазначається, що документ передбачатиме фінансову відповідальність за шкоду екології.

Нагадаємо, 1 червня 2017-го року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з підписаної попередньою адміністрацією Паризької кліматичної угоди.

Арнольд Шварценеггер опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, на якому він і Макрон обіцяють "знову зробити планету великою".

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24 06 2017 23:40
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