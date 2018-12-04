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Макрон: Франція має докази, що режим Асада стоїть за хімічною атакою

Французький президент каже, що постійно перебуває у контакті з Дональдом Трампом щодо ситуації в Сирії
Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення.
Макрон: Франція має докази, що режим Асада стоїть за хімічною атакою Фото: Reuters

"Так, хімічна зброя використовувалася в Сирії", - сказав французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Він також стверджує, що постійно перебуває у контакті з Дональдом Трампом щодо ситуації в Сирії і можливої військової відповіді на дії сирійського режиму.

"Ми будемо приймати рішення вчасно, коли ми будемо вважати це найбільш корисним та ефективним", - сказав він.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп пообіцяв рішення з приводу Сирії протягом 48 годин.

11 квітня Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Це мало б стати відповіддю США на здійснену сирійським урядом хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинули не менш ніж 70 осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми 500 пацієнтів, госпіталізованих після бомбардування в Думі, свідчать про отруєння хімічною речовиною.

Як відомо, навесні 2011 року в Сирії почалося громадянське протистояння чинній владі, яке переросло у війну проти режиму Башара Асада. Чинний уряд має підтримку з боку Росії та Ірану, а опозиціонерів крім інших підтримують США, Велика Британія, Франція.

Є інформація, що сирійський уряд неодноразово використовував проти опозиціонерів хімічну зброю. Подібний випадок стався 7 квітня в Думі, внаслідок чого загинуло кількадесят людей. За даними дослідників Вellingcat, балони з хлором могли скинути на Думу два гвинтокрили з авіабази Башара Асада.

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12 04 2018 15:35
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