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Макрон хоче, щоб французький багет був у списку спадщини ЮНЕСКО

Попередньо таку вимогу висловили представники національній асоціації пекарів країни
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що французький багет слід додати до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Макрон хоче, щоб французький багет був у списку спадщини ЮНЕСКО Фото: wp.com

"Багет - це предмет для заздрощів у всьому світі", - сказав він, висловлюючи підтримку національній асоціації пекарів країни, пише "ВВС Україна".

Саме та організація пропонує вшанувати продовгуватий і хрусткий французький хліб.

На такий крок пекарів надихнув успіх традиції італійського "піцайоло" - мистецтва розкатки тіста і випікання піцции у печі на дровах, яка нещодавно отримала статус світової культурної спадщини.

Перелік ЮНЕСКО - підрозділу ООН з питань освіти, науки і культури - має на меті захистити традиції від впливу глобалізації.

Спеціальний комітет організації щороку збирається, аби розглянути кандидатів на включення з усіх куточків світу.

Французькі пекарі кажуть, що зберегти потрібно не лише назву випічки та її форму, але й рецепт приготування та перелік інгредієнтів.

"Майстерність і досвід слід зберегти, і тому це слід включити до списку культурних цінностей", - заявив президент Макрон в інтерв'ю французькому радіо після прийому групи пекарів у Єлисейському палаці в Парижі у п'ятницю.

Представники галузі висловили занепокоєння з приводу того, що масові виробники імітують страву.

"Коли я бачу якість хліба у супермаркетах, то не можу не злитися", - сказав Домінік Анкарт, президент Національної конфедерації французьких кондитерських та хлібопекарень.

"Хліб заморожений, частину його привозять із Румунії або хто-зна звідки, ніхто не дотримується правил цього мистецтва", - додав він.

Традиційний багет вже захищений спеціальним французьким законом від 1993 року.

Аби відповідати стандартам, у складі хлібу має бути всього чотири інгредієнти: пшеничне борошно, вода, дріжджі та сіль. Не можна заморожувати тісто або додавати консерванти.

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13 01 2018 17:40
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