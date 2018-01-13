Макрон хоче, щоб французький багет був у списку спадщини ЮНЕСКО
"Багет - це предмет для заздрощів у всьому світі", - сказав він, висловлюючи підтримку національній асоціації пекарів країни, пише "ВВС Україна".
Саме та організація пропонує вшанувати продовгуватий і хрусткий французький хліб.
На такий крок пекарів надихнув успіх традиції італійського "піцайоло" - мистецтва розкатки тіста і випікання піцции у печі на дровах, яка нещодавно отримала статус світової культурної спадщини.
Перелік ЮНЕСКО - підрозділу ООН з питань освіти, науки і культури - має на меті захистити традиції від впливу глобалізації.
Спеціальний комітет організації щороку збирається, аби розглянути кандидатів на включення з усіх куточків світу.
Французькі пекарі кажуть, що зберегти потрібно не лише назву випічки та її форму, але й рецепт приготування та перелік інгредієнтів.
"Майстерність і досвід слід зберегти, і тому це слід включити до списку культурних цінностей", - заявив президент Макрон в інтерв'ю французькому радіо після прийому групи пекарів у Єлисейському палаці в Парижі у п'ятницю.
Представники галузі висловили занепокоєння з приводу того, що масові виробники імітують страву.
"Коли я бачу якість хліба у супермаркетах, то не можу не злитися", - сказав Домінік Анкарт, президент Національної конфедерації французьких кондитерських та хлібопекарень.
"Хліб заморожений, частину його привозять із Румунії або хто-зна звідки, ніхто не дотримується правил цього мистецтва", - додав він.
Традиційний багет вже захищений спеціальним французьким законом від 1993 року.
Аби відповідати стандартам, у складі хлібу має бути всього чотири інгредієнти: пшеничне борошно, вода, дріжджі та сіль. Не можна заморожувати тісто або додавати консерванти.
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