Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці перемир'я у Першій світовій війні

Меркель стала першим німецьким канцлером у післявоєнній історії Німеччини, який відвідав меморіал у Комп'єнському лісі

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель у суботу, 10 листопада, відкрили пам'ятну табличку на місці, де сто років тому підписали перемир'я, яке поклало край Першій світовій війні.

Про це повідомляє DW.

Під час урочистої церемонії Макрон і Меркель зустрілися неподалік міста Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року Німеччина визнала себе переможеною, і Перша світова війна, що тривала понад чотири роки, закінчилася.

Лідери Німеччини Франції покладають вінок біля пам'ятного знаку до річниці перемир'я 1918 року.

Як зазначено на пам'ятному знакові, президент Макрон і канцлерка Меркель "знову підтвердили значення франко-німецького перемир'я на службі Європи і миру".



Фото: gettyimages.com

Після церемонії лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа, де 70 лідерів країн світу зберуться 11 листопада, аби відзначити століття закінчення Першої світової війни.