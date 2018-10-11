ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель у суботу, 10 листопада, відкрили пам'ятну табличку на місці, де сто років тому підписали перемир'я, яке поклало край Першій світовій війні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці перемир'я у Першій світовій війні
Меркель стала першим німецьким канцлером у післявоєнній історії Німеччини, який відвідав меморіал у Комп'єнському лісі
Фото: dpa.com
Про це повідомляє DW.
Під час урочистої церемонії Макрон і Меркель зустрілися неподалік міста Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року Німеччина визнала себе переможеною, і Перша світова війна, що тривала понад чотири роки, закінчилася.
Лідери Німеччини Франції покладають вінок біля пам'ятного знаку до річниці перемир'я 1918 року.
Як зазначено на пам'ятному знакові, президент Макрон і канцлерка Меркель "знову підтвердили значення франко-німецького перемир'я на службі Європи і миру".
Фото: gettyimages.com
Після церемонії лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа, де 70 лідерів країн світу зберуться 11 листопада, аби відзначити століття закінчення Першої світової війни.
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