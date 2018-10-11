Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці перемир'я у Першій світовій війні

Меркель стала першим німецьким канцлером у післявоєнній історії Німеччини, який відвідав меморіал у Комп'єнському лісі
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель у суботу, 10 листопада, відкрили пам'ятну табличку на місці, де сто років тому підписали перемир'я, яке поклало край Першій світовій війні.
Макрон і Меркель відкрили пам Фото: dpa.com

Про це повідомляє DW.

Під час урочистої церемонії Макрон і Меркель зустрілися неподалік міста Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року Німеччина визнала себе переможеною, і Перша світова війна, що тривала понад чотири роки, закінчилася.

Лідери Німеччини Франції покладають вінок біля пам'ятного знаку до річниці перемир'я 1918 року.

Як зазначено на пам'ятному знакові, президент Макрон і канцлерка Меркель "знову підтвердили значення франко-німецького перемир'я на службі Європи і миру".


Фото: gettyimages.com

Після церемонії  лідери Франції та Німеччини попрямували до Парижа, де 70 лідерів країн світу зберуться 11 листопада, аби відзначити століття закінчення Першої світової війни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.