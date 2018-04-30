ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою Росії Володимиром Путіним заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон: Іран не повинен володіти ядерною зброєю
"Від цього залежить стабільність у регіоні"
Фото: afp.com
"Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії", - написав французький президент у своєму Twitter.
Відзначимо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Маркель обговорили телефоном можливі умови нової угоди щодо іранської ядерної програми.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що його країна може відновити ядерну програму.
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