Макрон: Іран не повинен володіти ядерною зброєю

Президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою Росії Володимиром Путіним заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю.

"Телефонна розмова з Володимиром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії", - написав французький президент у своєму Twitter.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Маркель обговорили телефоном можливі умови нової угоди щодо іранської ядерної програми.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що його країна може відновити ядерну програму.