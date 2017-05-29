Макрон на прес-конференції з Путіним назвав Russia Today "органом брехливої ​​пропаганди"

Президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, назвав телеканал Russia Today і інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої ​​пропаганди".

Макрон висловився з приводу роботи Russia Today і Sputnik, відповідаючи на питання кореспондента RT France (французької служби Russia Today), яка повідомила, що у російських журналістів були "певні складнощі" з отриманням доступу до передвиборного штабу Макрона під час виборчої кампанії у Франції, інформує "Медуза".

"Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп", - заявив Макрон.

Він зазначив, що співробітники цих ЗМІ "вели себе як органи впливу", а не як журналісти.

Макрон запевнив, що збирається "мати зразкові відносини з журналістами, якщо вони журналісти".

Нагадаємо. що свого часу виборчий штаб кандидата в президенти Емануеля Макрона відмовив в акредитації російським ЗМІ Russia Today і Sputnik.