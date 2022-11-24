Макрон назвав російські ракетні обстріли "воєнними злочинами, які не мають лишатися безкарними

Емманюель Макрон вважає, що російські ракетні атаки по Україні є воєнними злочинами, за які має бути покарання.

Про це президент Франції написав у Тwitter.

"Україна зазнала масованого обстрілу, в результаті чого велика частина країни залишилася без води та світла. Удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними", - наголосив він.

Французький лідер додав, що 13 грудня Франція проведе конференцію в Парижі, де буде мобілізовано міжнародну підтримку для України, щоб допомогти їй залишатися стійкою та гарантувати їй доступ до енергії.

Як повідомлялося, 23 листопада російські війська вкотре вчинили масований обстріл України, поціливши по об'єктах інфраструктури та житлових будинках. Є загиблі та поранені.

Удари призвели до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, а також більшості ТЕС і ГЕС.