Макрон обговорить з Путіним долю Сенцова
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Єлисейського палацу. За даними агентства, розмова пройде в п'ятницю, 10 серпня.
Сенцова затримали в Криму в 2014 році. У 2015 році Росія засудила його до 20 років позбавлення волі за надуманим звинуваченням у створенні терористичної організації.
У середині травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів в Росії.
Зазначимо, уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.
Напередодні сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила про катасрофічний стан здоров'я ув'язненого. У листі до неї режисер написав, що кінець близький.
Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує в російській тюрмі вже 88 день.
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