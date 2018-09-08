Макрон обговорить з Путіним долю Сенцова

Розмова Макрона і Путіна пройде в п'ятницю

Президент Франції Емманюель Макрон проведе розмову з президентом Росії Володимиром Путіним про ситуацію із засудженим українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Єлисейського палацу. За даними агентства, розмова пройде в п'ятницю, 10 серпня.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році. У 2015 році Росія засудила його до 20 років позбавлення волі за надуманим звинуваченням у створенні терористичної організації.

У середині травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів в Росії.

Зазначимо, уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.

Напередодні сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила про катасрофічний стан здоров'я ув'язненого. У листі до неї режисер написав, що кінець близький.

Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує в російській тюрмі вже 88 день.