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Макрон обговорюватиме конфлікт на Донбасі із лідерами Нормандської четвірки у понеділок

Президент Франції проведе телефонну розмову із лідерами Росії, Німеччини та України
Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову із лідерами Росії, Німеччини та України в понеділок. Обговорюватимуть конфлікт на сході України.
Макрон обговорюватиме конфлікт на Донбасі із лідерами Нормандської четвірки у понеділок Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Про це йдеться в заяві прес-служби французького президента, повідомляє Reuters.

Розмови з Володимиром Путіним, Ангелою Меркель та Петром Порошенком є ​​частиною кроків із залученням чотирьох країн з 2014 року для врегулювання сепаратистського конфлікту, в результаті якого загинуло близько 10 тис. людей, пише видання.

Угода про припинення вогню підписана у лютому 2015 року в столиці Білорусі, однак вона не припинила насильства.

Нагадаємо, Макрон зустрівся з Порошенком в червні, незабаром після перемоги на президентських виборах у Франції.

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22 07 2017 21:00
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