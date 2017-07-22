CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову із лідерами Росії, Німеччини та України в понеділок. Обговорюватимуть конфлікт на сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон обговорюватиме конфлікт на Донбасі із лідерами Нормандської четвірки у понеділок
Президент Франції проведе телефонну розмову із лідерами Росії, Німеччини та України
Еммануель Макрон. Фото: Reuters
Про це йдеться в заяві прес-служби французького президента, повідомляє Reuters.
Розмови з Володимиром Путіним, Ангелою Меркель та Петром Порошенком є частиною кроків із залученням чотирьох країн з 2014 року для врегулювання сепаратистського конфлікту, в результаті якого загинуло близько 10 тис. людей, пише видання.
Угода про припинення вогню підписана у лютому 2015 року в столиці Білорусі, однак вона не припинила насильства.
Нагадаємо, Макрон зустрівся з Порошенком в червні, незабаром після перемоги на президентських виборах у Франції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 07 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles