Макрон очікує, що Трамп оголосить про вихід США з ядерної угоди з Іраном

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не чекає від президента США Дональда Трампа продовження дії ядерної угоди з Іраном, оскільки його виборча кампанія заснована на обіцянку припинити дію укладених в 2015-му році домовленостей.

В кінці свого триденного візиту в США 25 квітня Макрон заявив, що "немає інсайдерської інформації" про те, яке рішення прийме Трамп. "Раціональний аналіз всіх його тверджень не змушує мене думати, що він зробить все, щоб підтримати цю угоду", - зазначив президент Франції, повідомляє "Радіо Свобода".

Макрон на переговорах з Трампом під час свого візиту і протягом місяців до візиту неодноразово прагнув переконати американського колегу продовжити виконання домовленостей 2015 року, які передбачають зняття міжнародних санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної діяльності.

24 квітня лідери США і Франції заявили, що прагнуть підготувати нову, більш широку угоду для вирішення проблем, пов'язаних з діями Ірану. Мова йде про запуски цією країною балістичних ракет і участі Ірану в громадянських війнах в Сирії і Ємені.

Вартість нафти зростає на очікуванні інвесторами рішення США щодо санкцій проти Ірану. Інвестори побоюються повернення американських санкцій проти Ірану. На думку голови відділу торгівлі на азіатських біржах у Oanda Стівена Іннеса, яке наводить агентство Reuters, вони "можуть призвести до подорожчання нафти в межах п'яти доларів за барель".

Вартість нафти зростає на очікуванні інвесторами рішення США щодо санкцій проти Ірану. Інвестори побоюються повернення американських санкцій проти Ірану. На думку голови відділу торгівлі на азіатських біржах у Oanda Стівена Іннеса, яке наводить агентство "Рейтер", вони "можуть призвести до подорожчання нафти в межах п'яти доларів за барель".

Нагадаємо, раніше ОПЕК ухвалила рішення про продовження віденської угоди про скорочення рівня видобутку нафти до кінця 2018 року.

З 1 січня 2017 року країни картелі скоротили видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. З цієї кількості половина припадає на Росію.

Раніше генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо виступав за приєднання до угоди Єгипту та Туркменії, але Казахстан виступав за повільний вихід із неї. Низка країн, зокрема, Росія, також заявляли про те, що вийдуть з угоди, щойно її мета буде досягнута.