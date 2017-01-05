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Макрон переможе Ле Пен у другому турі президентських виборів з результатом 61%, - опитування

Підтримка Макрона збільшилася на 1 процент (61%), в той час, як підтримка представниці ультраправих Ле Пен – зменшилася до 39%
Кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 61%.
Макрон переможе Ле Пен у другому турі президентських виборів з результатом 61%, - опитування Емануель Макрон. Фото: AFP

Такими є результати нового опитування OpinionWay та ORPI для Les Echos і Radio classique, повідомляє Le Figaro.

Згідно з новими даними, у другому турі президентських виборів Макрон переможе з 61% голосів (+1) Ле Пен, яка набирає лише 39% (- 1) голосів.

Таким чином, підтримка Макрона збільшилася на 1 процент (61%), в той час, як підтримка представниці ультраправих Ле Пен – зменшилася до 39%.

Опитування проводилося з 28 квітня до 30 квітня 2017 року.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

Зазначимо, Макрон відзначив, що Європейський Союз має провести реформи, в іншому разі об’єднання зіштовхнеться з перспективою Frexit.

 
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01 05 2017 15:47
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