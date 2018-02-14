Макрон погрожує завдати удару по Сирії в разі застосування хімзброї
Про це у вівторок, 13 лютого, заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Німецька хвиля.
Від уточнив, що в такому разі удару буде завдано по місцях створення чи зберігання хімічної зброї. Макрон додав, що зараз Франція не має обґрунтованих доказів її застосування в Сирії.
Сирійську владу підозрюють, зокрема, в проведенні хімічної атаки в місті Хан-Шейхун провінції Ідліб, де загинули близько 90 людей, понад 550 постраждали.
У січні цього року хімічну зброю було, імовірно, застосовано в районі Східної Гути, контрольованому сирійською опозицією. Відповідальність за це правозахисники поклали на режим у Дамаску.
Наприкінці січня Франція оголосила про введення санкцій проти 25 компаній і приватних осіб, яких Париж підозрює "в підтримці сирійської програми розробки і виробництва хімічної зброї". Жоден представник сирійського керівництва під обмежувальні заходи не підпав, оскільки немає достатніх доказів того, що вони причетні до програми розробки хімічної зброї, вказувало МЗС Франції.
Нагадаємо, у Сирії в результаті бойових дій з 4 по 9 лютого загинули 277 мирних мешканців, ще 812 осіб отримали поранення, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
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