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Макрон погрожує завдати удару по Сирії в разі застосування хімзброї

Поки що обґрунтованих доказів немає
Франція завдасть удару по Сирії, якщо підтвердиться використання хімічної зброї проти мирного населення.
Макрон погрожує завдати удару по Сирії в разі застосування хімзброї Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Про це у вівторок, 13 лютого, заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Німецька хвиля.

Від уточнив, що в такому разі удару буде завдано по місцях створення чи зберігання хімічної зброї. Макрон додав, що зараз Франція не має обґрунтованих доказів її застосування в Сирії.

Сирійську владу підозрюють, зокрема, в проведенні хімічної атаки в місті Хан-Шейхун провінції Ідліб, де загинули близько 90 людей, понад 550 постраждали.

У січні цього року хімічну зброю було, імовірно, застосовано в районі Східної Гути, контрольованому сирійською опозицією. Відповідальність за це правозахисники поклали на режим у Дамаску.

Наприкінці січня Франція оголосила про введення санкцій проти 25 компаній і приватних осіб, яких Париж підозрює "в підтримці сирійської програми розробки і виробництва хімічної зброї". Жоден представник сирійського керівництва під обмежувальні заходи не підпав, оскільки немає достатніх доказів того, що вони причетні до програми розробки хімічної зброї, вказувало МЗС Франції.

Нагадаємо, у Сирії в результаті бойових дій з 4 по 9 лютого загинули 277 мирних мешканців, ще 812 осіб отримали поранення, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
 

 

 

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