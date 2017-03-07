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Макрон пообіцяв скасувати надзвичайний стан у Франції

Він діє з 2015 року
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану, введений в 2015 році в зв'язку з атаками ісламістів
Макрон пообіцяв скасувати надзвичайний стан у Франції Фото: reuters.com

Про це повідомляє AP.

"Президент Франції Макрон обіцяє скасувати надзвичайний стан, який діє з 2015 року через атаки ісламських екстремістів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року після серії терактів в Парижі по всій країні ввели режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року в Парижі сталася низка терактів. Смертники влаштували низку вибухів, у тому числі біля стадіону "Стад де Франс", відкрили стрілянину по відвідувачах кількох ресторанів і захопили заручників у концертному залі "Батаклан". Жертвами терактів стали 130 осіб, понад 350 постраждали.

14 липня, у день святкування Дня взяття Бастилії, вантажівка на повному ходу врізалась в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, які розходились після святкового феєрверку. Згідно з останніми даними, загинули 85 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.

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03 07 2017 21:24
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