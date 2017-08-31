Макрон про Україну: Франція не допустить, щоб Путіну все зійшло з рук
Про це Макрон заявив в інтерв'ю французькому тижневику Le Point, пише Reuters.
"Я говорю з усіма. Дуже прямо і дуже відверто ... Щодо України у нас великі розбіжності з Володимиром Путіним. Я звертаю на це увагу. Франція не дозволить щоб йому все зійшло з рук", - сказав Макрон.
Як відомо, Франція є стороною переговорів у "нормандському форматі" з урегулювання конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо під час телефонної розмови "нормандської четвірки" канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон відзначили, що вважають неприпустимими будь-які заяви, які підривають територіальну цілісність України.
28 серпня Меркель і Макрон закликали Росію і Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.
В свою чергу, президент України Петро Порошенко привітав заяву лідерів Німеччини і Франції з настійним закликом до нього і президента Російської Федерації про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі в зв'язку з початком навчального року.
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