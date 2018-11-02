Макрон пропонує реорганізувати іслам у Франції
"Ми працюємо над структуруванням ісламу у Франції, а також над тим, як це пояснити, тому що це дуже важливо", – цитує Politico слова Макрон з інтерв’ю Le Journal du Dimanche, оприлюдненому в неділю.
"Моя мета полягає в тому, щоб знову відкрити те, що лежить в основі laïcité (французька концепція секуляризму), можливість вірити або не вірити, щоб зберегти національну згуртованість і можливість мати свободу свідомості", – пояснив французький президент.
Він відмовився розкрити подробиці плану реформування.
"Я не буду озвучувати цю пропозицію, поки робота не буде завершена", – сказав Макрон.
Нагадаємо, французькі законодавці проголосували за прогресивну статтю нового закону, який дає громадянам "право на помилку" у відносинах з державою, не будучи автоматично покараними.
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