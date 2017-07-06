Макрон створює у Франції антитерористичний центр
Процес створення центру було започатковано на засіданні Ради безпеки і оборони Франції у середу, 7 червня.
Оперативна антитерористична структура буде об'єднувати фахівців із боротьби з тероризмом з різних відомств: розвідки, поліції, армії, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти і міністерства транспорту. Про це повідомляє RFI.
Національний антитерористичний центр буде підпорядковуватись президенту. Створити цю структуру Еммануель Макрон обіцяв у ході виборчої кампанії.
Головою Національного антитерористичного центру призначений 62-річний П'єр де Буске де Флоріан, який до тепер очолював консалтингове агентство CIVI.POL Conseil, підпорядковане МВС Франції.
Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.
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