Макрон створює у Франції антитерористичний центр

Оперативна антитерористична структура буде об'єднувати фахівців із боротьби з тероризмом з різних відомств

У Франції створюють Національний антитерористичний центр, який буде підпорядковуватися президенту країни Еммануелю Макрону.

Процес створення центру було започатковано на засіданні Ради безпеки і оборони Франції у середу, 7 червня.

Оперативна антитерористична структура буде об'єднувати фахівців із боротьби з тероризмом з різних відомств: розвідки, поліції, армії, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти і міністерства транспорту. Про це повідомляє RFI.

Національний антитерористичний центр буде підпорядковуватись президенту. Створити цю структуру Еммануель Макрон обіцяв у ході виборчої кампанії.

Головою Національного антитерористичного центру призначений 62-річний П'єр де Буске де Флоріан, який до тепер очолював консалтингове агентство CIVI.POL Conseil, підпорядковане МВС Франції.

Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.