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Макрон створює у Франції антитерористичний центр

Оперативна антитерористична структура буде об'єднувати фахівців із боротьби з тероризмом з різних відомств
У Франції створюють Національний антитерористичний центр, який буде підпорядковуватися президенту країни Еммануелю Макрону.
Макрон створює у Франції антитерористичний центр Фото: afp.com

Процес створення центру було започатковано на засіданні Ради безпеки і оборони Франції у середу, 7 червня.  

Оперативна антитерористична структура буде об'єднувати фахівців із боротьби з тероризмом з різних відомств: розвідки, поліції, армії, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти і міністерства транспорту. Про це повідомляє RFI.

Національний антитерористичний центр буде підпорядковуватись президенту. Створити цю структуру Еммануель Макрон обіцяв у ході виборчої кампанії.

Головою Національного антитерористичного центру призначений 62-річний П'єр де Буске де Флоріан, який до тепер очолював консалтингове агентство CIVI.POL Conseil, підпорядковане МВС Франції.

Нагадаємо, 2 травня у трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.

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07 06 2017 17:51
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