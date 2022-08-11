Макрон виступив за переговори України з росією

Французький президент Еммануель Макрон підтримує проведення мирних переговорів між Україною та росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні.

Про це Макрон сказав під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27.

За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", – заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".

Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було б поспішним з огляду на "високу напруженість на місцях". Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, з якими зіштовхнулися українці у зв'язку з російськими ударами.

"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", – додав Еммануель Макрон.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати та НАТО не відкидають початок мирних переговорів щодо війни у разі, якщо Україна відвоює Херсон.