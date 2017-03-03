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Макрон вийшов у лідери президентської гонки у Франції

Макрон вже в першому турі, який відбудеться 23 квітня, отримає 27% голосів
Незалежний кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон зможе перемогти лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен вже в першому турі президентських виборів.
Макрон вийшов у лідери президентської гонки у Франції Емануель Макрон. Фото: politico.eu

Компанія Odoxa провела опитування, згідно з результатами якого, Макрон вже в першому турі, який відбудеться 23 квітня, отримає 27% голосів, тоді як Ле Пен може набрати 25,5%, залишивши позаду кандидата від правоцентристської партії Франсуа Фійона з його 19%, повідомляє Reuters.

Однак якщо Фійон зніме свою кандидатуру, замість нього від консервативної партії візьме участь в президентських перегонах Ален Жюппе, якого в першому турі готові підтримати 26,5% виборців, Макрона - 25%, а Ле Пен - 24%.

Як повідомляв Ipress.ua, кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен переможе в першому турі виборів, однак поступиться перемогою представникові від центристів Еммануелю Макрону в другому турі голосування.

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03 03 2017 21:55
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