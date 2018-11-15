Макрон: Європі потрібна єдина армія, щоб бути союзниками, а не васалами США
"США - наш історичний союзник, так буде і надалі. Але бути союзником - це не означає бути васалом. Ми не повинні бути залежними від них у військовій сфері", - сказав Макрон в ефірі телеканалу TF-1, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зараз, коли у країн, що знаходяться на периферії Європи, виникають труднощі у сфері безпеки, часто потрібна допомога саме США.
"Я вірю в наш суверенітет і в суверенітет Європи", - додав президент Франції.
При цьому він зазначив, що Європі потрібно бути незалежною у військовому відношенні, як в сфері боротьби з кіберзагрозами, так і на морі, в повітрі і космосі.
"У деяких сферах ми занадто сильно залежали від США, і це недобре", - підкреслив він.
Нагадаємо, що Трамп висловив незадоволення коментарями Макрона про європейську оборону, сказавши, що Макрон має низьку підтримку серед населення, що французька торговельна практика є несправедливою і що економіка країни перебуває в падінні.
Він також написав, що французи у Парижі вже починали вчити німецьку під час світової війни, аж поки не прийшли США.
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