Макрон закликав країни Азії приєднатися до тиску на росію
Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону приєднатися до тиску на росію через агресію проти України.
Про це повідомило BFM TV, передає ЄП.
"Пріоритет номер один для Франції – сприяти миру в Україні і намагатися мати глобальну динаміку для тиску на роосію", – заявив Еммануель Макрон у п'ятницю.
Під час саміту економічних лідерів АТЕС президент республіки закликав країни Азійсько-Тихоокеанського регіону приєднатися до "зростаючого консенсусу" щодо конфлікту.
У зв'язку з цим президент Франції має намір "дуже тісно співпрацювати" з Китаєм, Індією, Близьким Сходом, Африкою, Латинською Америкою, щоб створити зростаючий консенсус.
Як повідомлялось, Еммануель Макрон на полях саміту G20 просив лідера Китаю Сі Цзіньпіна переконувати президента росії владіміра путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.
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