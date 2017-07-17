ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно відновити переговори між керівництвом Палестини та керівництвом Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон закликав відновити переговори Ізраїлю та Палестини
Макрон зустрівся з Нетаньягу
Фото: reuters.com
Підводячи підсумки зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президент Франції заявив, що "необхідно зробити все можливе для відновлення переговорів", передає Інтерфакс-Україна.
Макрон і Нетаньяху також обговорили боротьбу з екстремізмом, війну в Сирії та також співробітництво Ізраїлю та Франції в економічній сфері.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA)
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