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Макрон закликав відновити переговори Ізраїлю та Палестини

Макрон зустрівся з Нетаньягу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно відновити переговори між керівництвом Палестини та керівництвом Ізраїлю.
Макрон закликав відновити переговори Ізраїлю та Палестини Фото: reuters.com

Підводячи підсумки зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президент Франції заявив, що "необхідно зробити все можливе для відновлення переговорів", передає Інтерфакс-Україна.

Макрон і Нетаньяху також обговорили боротьбу з екстремізмом, війну в Сирії та також співробітництво Ізраїлю та Франції в економічній сфері.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA)

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17 07 2017 07:37
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