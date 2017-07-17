Макрон закликав відновити переговори Ізраїлю та Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно відновити переговори між керівництвом Палестини та керівництвом Ізраїлю.

Підводячи підсумки зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президент Франції заявив, що "необхідно зробити все можливе для відновлення переговорів", передає Інтерфакс-Україна.

Макрон і Нетаньяху також обговорили боротьбу з екстремізмом, війну в Сирії та також співробітництво Ізраїлю та Франції в економічній сфері.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликав скасувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA)