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Макрон закликав Європу створити свою армію "для захисту від Росії, Китаю і навіть США"

"Європейські країни повинні мати єдині збройні сили, що діють суверенно"
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європі необхідна власна армія, щоб захистити себе від Росії, Китаю і навіть від Сполучених Штатів Америки.
Макрон закликав Європу створити свою армію "для захисту від Росії, Китаю і навіть США" Фото: reuters.com

Європейські країни повинні створити єдині збройні сили, які не залежатимуть від США і діятимуть суверенно, заявив він в ефірі радіо "Європа-1", інформує "Радіо Свобода".

В прикордонних районах Європи все більше авторитарних держав, які загрожують Європі в кіберпросторі та втручаються в демократію. Серед них він відзначив Росію, наголосив він.

Макрон пояснив, що необхідність у створенні європейської армії з'явилася після заяви президента США Дональда Трампа про плани вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності РСМД.

Нагадаємо, ще у вересні 2012 року заявляли, що в ЄС можуть з’явитись армія та президент.

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06 11 2018 13:20
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