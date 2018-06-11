ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європі необхідна власна армія, щоб захистити себе від Росії, Китаю і навіть від Сполучених Штатів Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон закликав Європу створити свою армію "для захисту від Росії, Китаю і навіть США"
"Європейські країни повинні мати єдині збройні сили, що діють суверенно"
Фото: reuters.com
Європейські країни повинні створити єдині збройні сили, які не залежатимуть від США і діятимуть суверенно, заявив він в ефірі радіо "Європа-1", інформує "Радіо Свобода".
В прикордонних районах Європи все більше авторитарних держав, які загрожують Європі в кіберпросторі та втручаються в демократію. Серед них він відзначив Росію, наголосив він.
Макрон пояснив, що необхідність у створенні європейської армії з'явилася після заяви президента США Дональда Трампа про плани вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності РСМД.
Нагадаємо, ще у вересні 2012 року заявляли, що в ЄС можуть з’явитись армія та президент.
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