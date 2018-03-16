Макрону передали книгу оповідань Сенцова

Під час Паризького міжнародного книжкового салону президенту Франції Еммануелю Макрона передали книгу оповідань у французькому перекладі українського режисера, російського політв'язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє прес-служба посольства України у Франції на сторінці в Facebook.

"Під час Паризького книжкового салону Президенту Е.Макрону була передана книга оповідань Олега Сенцова у французькому перекладі", - йдеться в повідомленні.

13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.