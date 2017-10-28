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Максу Коржу скасували заборону на в'їзд в Україну

Але він може понести адміністративну відповідальність за поїздки в Крим
Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд в країну для білоруського співака Макса Коржа. Він хоч і відвідував Крим, але загрози національній безпеці України не становить.
Максу Коржу скасували заборону на в Макс Корж. Фото: tupic.at.ua

"Разом з тим, звертаючи увагу на перебування Коржа в Автономній Республіці Крим і наявність в його діях ознак адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 204-1 і 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про факт порушення ним правил перетинання державного кордону проінформовано Державну прикордонну службу України", - йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Крим.Реалії".

Нагадаємо, що Корж в липні 2015 року виступав в окупованому Сімферополі та Севастополі. Пізніше він з'їздив до Києва та Львова. Але в лютому 2016 року йому раптово заборонили в'їзд.

У жовтні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, якщо громадяни країни-агресора планують виступати в Україні, організатор гастролей повинен за 30 днів до їх початку звернутися із запитом до СБУ про наявність або відсутність підстав для недопущення цих людей до участі у згаданих заходах. Білорусь не є країною-агресором.

 

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28 10 2017 16:52
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