Максим Бурбак: СБУ має запобігти провокаціям проти керівника Інституту національної пам'яті (відео)
"СБУ має запобігти провокаціям проти керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Це не хуліганство, а один з інструментів диверсійної війни Кремля проти нашої історії", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час виступу на Погоджувальній раді.
"Москва за будь-що заважатиме становленню української національної ідентичності, бо це найгрізніша захисна зброя проти російської агресії", - підкреслив Максим Бурбак.
Керівник фракції також озвучив позицію "Народного фронту" про збільшення квоти української мови на телебаченні, наголосивши, що відповідний законопроект за авторства представників фракції зареєстрований у парламенті.
Нагадаємо, що "Народний фронт" обурений провокаціями проти Українського Інституту національної пам’яті.
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