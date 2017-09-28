Малайзія заборонила своїм громадянам їздити в КНДР
Малайзія - одна з небагатьох країн, у яких зберігаються дружні відносини з КНДР, однак між країнами виникло напруження після вбивства Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина, в аеропорту Куала-Лумпура, повідомляє Reuters.
Згідно із заявою МЗС Малайзії, заборону на поїздки в Північну Корею буде переглянуто тільки-но ситуація нормалізується.
Збірна Малайзії з футболу повинна зіграти зі збірною КНДР у Пхеньяні 5 жовтня в рамках Кубка Азії. Раніше цей матч двічі переносили з міркувань безпеки.
Поки що не відомо, чи дозволять малайзійській збірній поїхати в Пхеньян, незважаючи на заборону.
Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.
За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.
У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.
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