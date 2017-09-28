Малайзія заборонила своїм громадянам їздити в КНДР

Малайзія - одна з небагатьох країн, у яких зберігаються дружні відносини з КНДР

Малайзія заявила про заборону своїм громадянам їздити в Північну Корею до подальшого повідомлення в зв'язку зі зростанням напруження на Корейському півострові.

Малайзія - одна з небагатьох країн, у яких зберігаються дружні відносини з КНДР, однак між країнами виникло напруження після вбивства Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина, в аеропорту Куала-Лумпура, повідомляє Reuters.

Згідно із заявою МЗС Малайзії, заборону на поїздки в Північну Корею буде переглянуто тільки-но ситуація нормалізується.

Збірна Малайзії з футболу повинна зіграти зі збірною КНДР у Пхеньяні 5 жовтня в рамках Кубка Азії. Раніше цей матч двічі переносили з міркувань безпеки.

Поки що не відомо, чи дозволять малайзійській збірній поїхати в Пхеньян, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.

За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.