CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМалайзійський пожежник, якого називали "заклиначем змій", помер від укусу кобри. Абу Зарін Хуссін був відомий своїми стосунками з отруйними зміями, яких він навіть цілував.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Малайзійський приборкувач змій загинув від укусу кобри
Абу Зарін Хуссін прославився завдяки поцілункам з кобрами
Фото: barcroftmedia.com
Про це повідомляє The Washington Post.
33-річний малайзійський пожежник помер у п'ятницю. Хуссіна доправили до лікарні в понеділок після того, як його вкусила кобра в місті Бентонге, коли він намагався її зловити.
Чоловіка називали приборкувачем змій, він очолював спеціальний підрозділ рятувальної служби, члени якого займалися виловом отруйних тварин.
Фото: facebook.com/asiasgottalent
Фото: barcroftmedia.com
Нагадаємо, в Індонезії селяни з'їли гігантського пітона після того, як він "програв битву" з місцевим чоловіком.
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17 03 2018 19:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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