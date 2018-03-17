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Малайзійський приборкувач змій загинув від укусу кобри

Абу Зарін Хуссін прославився завдяки поцілункам з кобрами
Малайзійський пожежник, якого називали "заклиначем змій", помер від укусу кобри. Абу Зарін Хуссін був відомий своїми стосунками з отруйними зміями, яких він навіть цілував.
Малайзійський приборкувач змій загинув від укусу кобри Фото: barcroftmedia.com

Про це повідомляє The Washington Post.

33-річний малайзійський пожежник помер у п'ятницю. Хуссіна доправили до лікарні в понеділок після того, як його вкусила кобра в місті Бентонге, коли він намагався її зловити.

Чоловіка називали приборкувачем змій, він очолював спеціальний підрозділ рятувальної служби, члени якого займалися виловом отруйних тварин.


Фото: facebook.com/asiasgottalent


Фото: barcroftmedia.com

Нагадаємо, в Індонезії селяни з'їли гігантського пітона після того, як він "програв битву" з місцевим чоловіком.

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17 03 2018 19:40
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