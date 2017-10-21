Малюнок Трампа пішов з молотка за $16 тисяч Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді

Малюнок президента США Дональда Трампа, де він зобразив хмарочос Empire State building, продали на аукціоні Juliens Auctions за 16 тисяч доларів.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді. SOLD for $16,000! A sketch of the @EmpireStateBldg by @realDonaldTrump! A portion of the proceeds from this lot will be donated to NPR. pic.twitter.com/wedW0oTbKe — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 20 жовтня 2017 р. Ім'я покупця не розголошується. В липні інший малюнок Дональда Трампа із його підписом, зробленим золотим маркером, продали на аукціоні майже за 30 тисяч доларів. Нагадаємо, каламбур президента США Дональда Трампа зі словом "covfefe" надихнув виноробну компанію "City Winery" на створення нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".

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