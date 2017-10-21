Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Малюнок Трампа пішов з молотка за $16 тисяч

Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді
Малюнок президента США Дональда Трампа, де він зобразив хмарочос Empire State building, продали на аукціоні Juliens Auctions за 16 тисяч доларів.
Малюнок Трампа пішов з молотка за $16 тисяч Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді.

 

 

 

Ім'я покупця не розголошується.

В липні інший малюнок Дональда Трампа із його підписом, зробленим золотим маркером, продали на аукціоні майже за 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, каламбур президента США Дональда Трампа зі словом "covfefe" надихнув виноробну компанію "City Winery" на створення нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2017 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.