ПОЛІТИКА НОВИНИМалюнок президента США Дональда Трампа, де він зобразив хмарочос Empire State building, продали на аукціоні Juliens Auctions за 16 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Малюнок Трампа пішов з молотка за $16 тисяч
Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Трамп намалював картину в 1995 році для благодійного аукціону у Флориді.
SOLD for $16,000! A sketch of the @EmpireStateBldg by @realDonaldTrump! A portion of the proceeds from this lot will be donated to NPR. pic.twitter.com/wedW0oTbKe— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 20 жовтня 2017 р.
Ім'я покупця не розголошується.
В липні інший малюнок Дональда Трампа із його підписом, зробленим золотим маркером, продали на аукціоні майже за 30 тисяч доларів.
Нагадаємо, каламбур президента США Дональда Трампа зі словом "covfefe" надихнув виноробну компанію "City Winery" на створення нового вина "Covfefe 2015 Red Blend".
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21 10 2017 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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