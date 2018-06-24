Маму порізали, бо захищала дитину, - мер Львова про напад на табір ромів, - ОНОВЛЕНО
Постраждалій жінці та дитині "зашили рани і відпустили", повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
"На кілька днів надамо притулок постраждалим від нападу", - заявив мер.
Загиблого під час нападу на табір "кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства", зазначив Садовий із посиланням на дані керівництва поліції.
"Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", - додав він.
Оновлення:
Уповноважена Верховної Ради з прав людини через напад на ромів у Львівській області звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та попросила взяти під контроль розслідування цієї справи, йдеться у прес-службі омбудсмена.
У нападі на ромів вбачаються ознаки дискримінації за національною ознакою, розпалення ворожнечі щодо ромської нацменшини, а також прояви ксенофобії, заявила Людмила Денісова.
Вона попросила Міністерство внутрішніх справ швидко та ефективно розслідувати напад на табір ромів. Також омбудсмен звернулася до міського голови Львова з проханням поінформувати про забезпечення соціальних та житлових прав ромів.
Нагадаємо, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані.
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