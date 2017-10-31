Манафорт фігурує у двох розслідуваннях ГПУ, – прокурор

Генпрокуратура два роки тому надсилала запит до Міністерства юстиції США з проханням допитати Манафорта

Кримінальна справа у США щодо відмивання коштів Полом Манафортом, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генпрокуратури.

Про це заявив керівник Департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, передає Громадське радіо.

"Розслідування вкладається у рамку тих розслідувань, які ми здійснюємо. Перше стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, які виділялись на американську юридичну фірму для підготовки звіту по справі "Тимошенко проти України" щодо її незаконного арешту. Друге – в частині матеріалів по чорній бухгалтерії. Ці справи ми далі розслідуємо", – повідомив Горбатюк.

За його словами, Генпрокуратура два роки тому надсилала запит до Міністерства юстиції США з проханням допитати Манофорта щодо коштів та їх використання, але українське відомство не отримало відповіді.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.

30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".