Манафорт отримав $1 млн від "Опоблоку"
Контакти Манафорта з проросійськими політиками в Україні не обмежуються співпрацею з колишнім президентом Віктором Януковичем і "Партією Регіонів", йдеться у статті Bloomberg.
"Вже після того, як Янукович втік в Росію і анексії Росією Криму в 2014 році, Манафорт 17 разів повертався в Україну, отримавши щонайменше $1 млн за допомогу у переобранні проросійських політиків", - пише видання.
Через місяць після анексії Криму, Манафорт повернувся до України консультувати проросійську партію "Опозиційний блок" у парламентській виборчій кампанії 2014 року. Як повідомив виданню один з лідерів партії Нестор Шуфрич, Манафорт наполягав, що партія має одночасно виступати проти вступу України до НАТО і бути "голосом" проросійського населення на сході України.
За словами іншого представника партії, ім’я якого видання не наводить, Манфорт особисто затверджував партійний список кандидатів "Опоблоку" у депутати Верховної Ради.
Шуфрич повідомив, що партія заплатила Манафорту $1 млн і, що він особисто відсвяткував з ним цю подію за пляшкою коньяка в київському офісі політтехнолога.
Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.
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