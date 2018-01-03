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Манафорт постане перед судом у вересні

Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні
Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новим обвинувальним висновком розслідування втручання Росії у вибори в США і постане перед судом у вересні.
Манафорт постане перед судом у вересні Фото: reuters.com

Про це пише Reuters.

Суддя окружного суду США Емі Берман Джексон встановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.

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Раніше, спецпрокурор США Роберт Мюллер пред'явив нові звинувачення екс-главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту і його помічнику Річарду Гейтсу у відмиванні грошей.

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01 03 2018 06:50
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