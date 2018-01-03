Манафорт постане перед судом у вересні Судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні

Колишній політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новим обвинувальним висновком розслідування втручання Росії у вибори в США і постане перед судом у вересні.

Фото: reuters.com

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