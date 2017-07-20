Фінансові звіти Кіпрського банку, де у Пола Манфорта були відкриті рахунки, виявили, що він нібито мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом "Партії Регіонів" Іваном Фурсіним на $17 млн.

Про це, посилаючись на відповідні банківські документи за 2015 рік, пише The New York Times. Кіпрські документи, отримані виданням, включають фінансові звіти компаній, через які перерахували мільйони доларів у вигляді позик, платежів і зборів.

Дані про борги Манафорта також підтверджуються судовим позовом російського олігарха Дерипаски проти політтехнолога, де стверджується, що він заборгував $19 млн за невдалі інвестиції в кабельне телебачення в Україні.

Згідно з банківськими записами, Манафорт мав фінансові зобов'язання на суму $7,8 млн перед зареєстрованою на Віргінських островах компанією Oguster Management Limited, пов'язаною з Дерипаскою. Боржником є ​​кіпрська компанія LOAV Advisers, яку, як заявив сам Дерипаска в судовому позові, створив Манафорт для спільних з ним інвестицій.

Ще один борг перед кіпрською компанією Lucicle Consultants становив $9,9 млн. Видання пише, що ця компанія пов’язана з колишнім депутатом від "Партії регіонів" Іваном Фурсіним через іншу офшорну фірму Mistaro Ventures.

В отриманих виданням фінансових звітах немає записів про те що ці борги були погашені.

Представник американського політтехнолога Джейсон Мелоні заявив, що Манафорт не має фінансових зобов'язань перед Дерипаскою або "Партією регіонів", і не мав їх на момент, коли почав працювати в передвиборній кампанії Трампа.

Прес-секретар Дерипаски відмовилася від коментарів, але відомо, що він припинив судові процеси проти Манафорта і його колишніх партнерів в кінці 2015 року.

Як відомо, Пол Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від "Партії регіонів" в 2012-2013 роках 17 млн ​​доларів.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.