Манафорт позичив у Дерипаски і Фурсіна $17 млн, - NYT
Про це, посилаючись на відповідні банківські документи за 2015 рік, пише The New York Times. Кіпрські документи, отримані виданням, включають фінансові звіти компаній, через які перерахували мільйони доларів у вигляді позик, платежів і зборів.
Дані про борги Манафорта також підтверджуються судовим позовом російського олігарха Дерипаски проти політтехнолога, де стверджується, що він заборгував $19 млн за невдалі інвестиції в кабельне телебачення в Україні.
Згідно з банківськими записами, Манафорт мав фінансові зобов'язання на суму $7,8 млн перед зареєстрованою на Віргінських островах компанією Oguster Management Limited, пов'язаною з Дерипаскою. Боржником є кіпрська компанія LOAV Advisers, яку, як заявив сам Дерипаска в судовому позові, створив Манафорт для спільних з ним інвестицій.
Ще один борг перед кіпрською компанією Lucicle Consultants становив $9,9 млн. Видання пише, що ця компанія пов’язана з колишнім депутатом від "Партії регіонів" Іваном Фурсіним через іншу офшорну фірму Mistaro Ventures.
В отриманих виданням фінансових звітах немає записів про те що ці борги були погашені.
Представник американського політтехнолога Джейсон Мелоні заявив, що Манафорт не має фінансових зобов'язань перед Дерипаскою або "Партією регіонів", і не мав їх на момент, коли почав працювати в передвиборній кампанії Трампа.
Прес-секретар Дерипаски відмовилася від коментарів, але відомо, що він припинив судові процеси проти Манафорта і його колишніх партнерів в кінці 2015 року.
Як відомо, Пол Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від "Партії регіонів" в 2012-2013 роках 17 млн доларів.
Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.
Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
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