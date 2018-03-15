Манафорт закликав суддю відхилити звинувачення проти нього

Манафорту пред'явлені звинувачення, які стосуються відмивання грошей, які він отримав працюючи в Україні

Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт закликав федерального суддю відхилити звинувачення у відмиванні грошей і незаконному лобіюванні

Про це пише Bloomberg.

Манафорт бореться з двома звинуваченнями, висунутими спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером в федеральних судах штатів Вашингтон і Вірджинія. Політтехнолог звернувся з вимогою відхилити звинувачення, які розглядає федеральний суд Вашингтона.

Його захисники раніше переконували, що Мюллер перевищив свої повноваження, оскільки був призначений розслідувати можливу змову між Росією і передвиборчою кампанією Трампа.

Зараз адвокати Манафорта переконують, що прокурори Мюллера нібито не тільки перевищили повноваження, але і неправомірно виступили перед великим журі (колегія присяжних засідателів), яке звинуватило Манафорта.

Манафорту пред'явлені звинувачення, які стосуються відмивання грошей, які він отримав працюючи в Україні, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземного агента, хоча займався лобіюванням інтересів в США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса звинуватили по 12 статтям, в тому числі у відмиванні грошей і в лобіюванні інтересів іноземної держави.

Колишньому політтехнологу Партії регіонів загалом загрожує 305 років в'язниці.

Нагадаємо, що Полу Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

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Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.