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Манафорту загрожує 305 років в'язниці

Решту життя політтехнолог може провести у в'язниці
Колишньому політтехнологу Партії регіонів і екс-голові передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загалом загрожує 305 років в'язниці.
Манафорту загрожує 305 років в Фото: reuters.com

Про це повідомляє CNN.

У суді Вірджинії колишній політтехнолог звинувачується в ухиленні від податків (можливі 8 років в'язниці) і 9 випадках фінансового шахрайства (кожен по 30 років максимум, всього 270 років в'язниці). У суді Вашингтона він може отримати від 15 до 20 років за звинуваченнями в п'яти випадках незаконних змов і порушеннях, пов'язаних із закордонним лобізмом.

Видання наводить заяву федерального судді Томаса Елліса, який минулого тижня помістив Манафорта під домашній арешт.

"Якщо брати до уваги природу звинувачень проти відповідача і безперечний вантаж доказів проти нього, відповідач стикається з дуже реальною перспективою провести залишок життя у в'язниці", - сказав суддя.

Манафорта звинувачують за двома різними справами в різних судах і з обох його поміщено під домашній арешт.

Нагадаємо, що Полу Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

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Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.

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14 03 2018 20:19
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