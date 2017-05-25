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"Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи

Погба і Мхітарян забили по голу у ворота "Аякса"
У фіналі Ліги Європи сезону 2016/17 "Манчестер Юнайтед" обіграв "Аякс" з рахунком 2:0.
"Манчестер Юнайтед" виграв Лігу Європи

У Стокгольмі (Швеція) завершився фінальний матч другого за престижністю футбольного єврокубка Ліги Європи, в якому англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв голландський "Аякс" з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Манкуніанці мали перевагу протягом всього матчу, а переможний гол забили вже на 17-й хвилині гри. Гол забив Поль Погба. Хорошу комбінацію розіграли англійці і вивели Погба на ударну позицію перед лінією штрафного майданчика - м'яч після пострілу француза потрапив в ногу суперника і, зрикошетивши влетів у сітку повз голкіпера "Аякса".

Номінальні гості фіналу продовжували утримувати перевагу, але більше голів у першому таймі глядачі так і не побачили.

А на початку другого тайму, на 48-й хвилині, відзначився екс-гравець донецького "Шахтаря" Генріх Мхітарян. Після подачі угловго і знижки партнера головою Мхітарян зумів зорієнтуватися і, випередивши суперника, з лінії воротарського майданчика пробив під поперечину.

Надалі англійці без проблем втримали свою перевагу. "Манчестер Юнайтед" вперше в історії виграв Лігу Європи (раніше - Кубок УЄФА).

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25 05 2017 07:38
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