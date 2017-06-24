Манчестерський терорист виготовив бомбу завдяки відео на YouTube
Чоловік завантажував інструкції з виготовлення бомб, а також відео про хімічні компоненти бомби, не тільки з YouTube, але ще і з інших сайтів в Інтернеті, а також користувався так званим "темним" або "глибоким" Інтернетом, повідомляє The Times із посиланням на джерело.
Як зазначає видання, спочатку спецслужби вважали, що бомбу виготовила досвідчена у цій справі людина, але, за інформацією The Times, відеозаписи з інструкціями були доступні у Facebook і YouTube ще протягом двох днів після теракту.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.
У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.
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