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Марадона назвав себе фанатом Путіна

Путін хоче, що Марадона щось зробив для Чемпіонату світу 2018 року
Легендарний у минулому футболіст і тренер збірної Аргентини Дієго Марадона розповів про телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Марадона назвав себе фанатом Путіна Дієго Марадона Фото: talksport.com

"Я спілкувався з Путіним, потім він передзвонив мені. Він хоче, щоб я щось зробив для Чемпіонату світу 2018 року. Я фанат Путіна, і я був би радий допомогти. Усе можливо. Зі мною вже говорили про це два місяці тому, але важливо поспілкуватися особисто з президентом", - розповів Марадона, повідомляє Ole.com.

56-річний Марадона з 8 травня займає посаду головного тренера клубу чемпіонату ОАЕ "Ель-Фуджайра". Як футболіст він разом зі збірною Аргентини виграв ЧС 1986 року. У 2001-му за результатами опитування Міжнародної федерації футболу він і бразилець Пеле були визнані кращими футболістами за всю історію.

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Як відомо, Чемпіонат світу в Росії повинен пройти з 14 червня по 15 липня 2018 року. Матчі планують зіграти в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що будівельники на російських стадіонах до чемпіонату світу з футболу і Кубку конфедерацій зазнають експлуатації.

Відзначимо, що в Росії на "Волгоград Арені", яка прийме чотири матчі ЧС-2018, вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.

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27 06 2017 09:38
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